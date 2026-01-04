Officiellt: Aliev klar för CFR Cluj

Efter flera år i svensk fotboll tar Alibek Aliev nästa steg i karriären.

Den 29-årige anfallaren är nu presenterad av rumänska storklubben CFR Cluj.

Foto: Bildbyrån

Alibek Aliev lämnar Sverige för spel i Rumänien. CFR Cluj bekräftar värvningen av den svenske anfallaren, som ansluter till klubben med omedelbar verkan.

Aliev kommer senast från Östers IF, där han spenderade flera säsonger i Superettan innan han nyligen lämnade klubben. Han noterades för sju mål och två assist i allsvenskan den gångna säsongen när klubben åkte ur.

Anfallaren skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.