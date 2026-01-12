Prenumerera

Foto: Alamy

Officiellt: Arbeloa tar över Real Madrid

Nilo Ek
Webbredaktör
Real Madrid har sparkat Xabi Alonso.
Ersättaren blir Alvaro Arbeloa som kommer från B-laget.

Under måndagen meddelade Real Madrid att huvudtränaren Xabi Alonso får lämna. Nästan direkt presenterade ”Los Blancos” sin ersättare.

Det är Alvaro Arbeloa som tar över som huvudtränare. 42-åringen kommer senast från ett tränaruppdrag i B-laget Castilla.

I presentationen framkommer det inte hur långt Arbeloas avtal är skrivet och precis som Alonso har han ett förflutet som spelare i klubben.

