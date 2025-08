Officiellt: Axel Henriksson klar för Blackburn – så mycket får Gais

Nu är det klart.

Axel Henriksson lämnar Gais för Championship-klubben Blackburn Rovers.

– Vilken resa detta har varit både för mig och för laget, säger han i ett uttalande.

Under onsdagen stod det klart att Gais säljer mittfältsprofilen Axel Henriksson, 23, till den engelska Championship-klubben Blackburn Rovers. 23-åringen lämnar Göteborgs-klubben efter tre och ett halvt år och totalt 80 matcher sedan han anslöt från BK Häckens akademiverksamhet.

– Vilken resa detta har varit både för mig och för laget. Från division 1 till ett etablerat allsvenskt lag. Jag har alltid varit stolt över att bära den grönsvarta tröjan och har, som säkert framkommit, trivts otroligt bra i klubben från start, säger Henriksson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag är tacksam för allt stöd jag fått från alla supportrar och stolt över alla minnen vi skapat tillsammans på Gamla ullevi och andra arenor runt om i landet. Tack Gais! Jag hoppas vi ses igen i framtiden!

Enligt Göteborgs-Posten får Gais 10 miljoner kronor i övergångssumma för Henriksson. Affären innehåller dessutom ett antal bonussteg som kan göra övergången värd omkring 20 miljoner kronor, plus att Gais förhandlat in en vidareförsäljningsklausul på 20 procent, enligt GP.

Axel Henriksson lämnar GAIS efter tre och en halv säsong i grönsvart, ny klubbadress blir Blackburn Rovers i engelska andraligan. Vi tackar Axel för hans fantastiska insatser för klubben, och önskar honom lycka till med sitt nya äventyr!https://t.co/nLAAXzZ4Un — GAIS (@GAIS_SE) August 6, 2025

– Vi har under de senaste dagarna diskuterat en övergång till Blackburn Rovers och är nu överens. Det innebär att Axel lämnar Gais omgående. Han har varit en väldigt viktig spelare för oss under vår resa från Div 1 upp till allsvenskan och var en av allsvenskans mest poänggivande spelare under det första allsvenska året 2024. I år har konkurrenssituationen ökat på mittfältet och i relation till det och gällande kontraktssituation så var det här ett bra läge för båda att gå skilda vägar, säger Magnus Sköldmark, teknisk direktör, och fortsätter:

– Personligen riktar jag ett stort tack till Axel i första hand som spelare men också för hans enorma driv och målmedvetenhet som person, och hoppas att vi ses igen i de grönsvarta färgerna. Ett tack också till Blackburn för professionellt agerande i samband med övergången.

Blackburn Rovers slutade på sjundeplats i Championship den gångna säsongen.