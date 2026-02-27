Officiellt: Bergquist klar för AIK

AIK har värvat en vänsterback.

Lukas Bergquist har skrivit ett kontrakt över 2027.

– Det känns fantastiskt, säger 25-åringen på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Lukas Bergquist tog farväl av Östers IF efter årsskiftet. Smålänningarna åkte ur allsvenskan men nu står det klart att den 25-årige vänsterbacken blir kvar.

Bergquist har presenterats av AIK. Avtalet med ”Gnaget” sträcker sig över säsongen 2027.

– Det känns fantastiskt att vara klar för AIK. När jag fick höra om klubbens intresse så kändes det helt rätt att komma hit och jag är helt säker på att min spelstil kommer att passa bra in i sättet som laget vill spela fotboll. Det har varit en mäktig upplevelse att tidigare fått möta AIK och det ska bli ännu mäktigare att nu få kliva ut på nationalarenan iklädd den svartgula tröjan, säger Lukas Bergquist på AIK:s hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula om nyförvärvet:

– Det känns väldigt bra att få in Lukas för att stärka vänsterbackspositionen. Han har god erfarenhet av ligan och befinner sig i en ålder där han är i sina bästa år som spelare. Som en offensivt lagd ytterback bidrar han starkt i det framåtdrivande spelet, med passningar och inlägg som ofta bryter motståndarnas linjer. Dessutom ger han oss en extra dimension på fasta situationer tack vare sin precisa vänsterfot.

Bergquist noterades för tre mål och elva assist på totalt 66 matcher i Öster.