Officiellt: Berisson skriver A-lagskontrakt med Degerfors

Degerfors IF har gjort klart med en förstärkning, från egna led.

Detta i form av Alexander Berisson, 17, som har skrivit på för A-laget.

Under årets försäsong har Alexander Berisson, 17, fått en hel del förtroende i Henok Goitoms Degerfors.

Detta har också renderat i ett A-lagskontrakt för 17-åringen, som ”Bruket” meddelar under torsdagen. Berissons första seniorkontrakt är skrivet fram till slutet av 2028.

– Alexander har gjort det mycket bra under försäsongen och imponerat stort, säger sportchef Patrik Werner i ett uttalande och fortsätter:

– Han är bara 17 år och har med sina fyra mål och en framspelning haft den bästa poängskörden av alla våra spelare under de här inledande månaderna. Utöver att Alexander är en mycket duktig fotbollsspelare så är det naturligtvis kul att få plocka upp en spelare från vår egen akademiverksamhet. Jag ser fram emot att få se honom utvecklas ytterligare.

Degerfors inleder årets allsvenska säsong med att ta emot IK Sirius på Stora Valla den 4 april.







