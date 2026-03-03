Officiellt: Blåvitt-talang lånas ut till Ljungskile

Rasmus Nåfors Dahlin lånas ut av IFK Göteborg.

18-åringen kommer att spela i Ljungskile SK över säsongen 2026.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs Rasmus Nåfors Dahlin tillbringade fjolårssäsongen på lån i Ljungskile SK som då spelade i ettan södra. Nu har laget tagit steget till superettan.

Nu står det även klart att Nåfors Dahlin fortsätter i Ljungskile. Blåvitt-talangen har skrivit ett låneavtal över säsongen 2026.

– Det känns superbra, jag är extremt taggad på att börja spela igen med Ljungskile. Det känns väldigt bra att få fortsätta på det vi började med förra året. säger 18-åringen på Ljungskiles hemsida.

Nåfors Dahlin noterades för en assist på 16 matcher för Ljungskile i fjol.