Officiellt: BP lånar ut lovande mittfältare till FC Stockholm

Oskar Jarde, 18, kommer inte att spela sin fotboll i Brommapojkarna under året.

Detta då han har lånats ut till FC Stockholm i Ettan.

Det var under hösten som IF Brommapojkarna kommunicerade att man flyttade upp den lovande mittfältaren Oskar Jarde till sitt A-lag. Då skrev 18-åringen på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2029.

Sedan dess har det dock inte blivit spel i någon tävlingsmatch för Jarde som nu får testa sina vingar i en annan klubb.

Under torsdagen står det nämligen klart att mittfältaren lånas ut till Ettan-klubben FC Stockholm över hela säsongen 2026.

– Vi är väldigt nöjda med att välkomna Oskar till FC. Det är en dynamisk mittfältare med hög arbetskapacitet och god teknik. Han kommer att tillföra intensitet, många löpmeter och ett tempo som stärker vårt spel, säger sportchefen Stefan Elfver i ett uttalande.

FC Stockholm låter även meddela att värvningen är ”en del av det fotbollsutvecklande samarbetet mellan klubbarna”.







