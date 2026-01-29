Officiellt: Brage värvar från Östersunds FK

IK Brage har gjort klart med en förstärkning.

Detta i form av Albin Sporrong, 26, från Östersunds FK.

– Det känns jättekul att komma till Brage, säger mittfältaren i ett uttalande.

Under torsdagen meddelar IK Brage ett nyförvärv inför säsongen 2026. Detta då Albin Sporrong, 26, har skrivit på och därmed lämnar Östersunds FK efter nära två år i Jämtlands-klubben.

Hur långt mittfältarens avtal med Borlänge-klubben är framgår inte av informationen på Brages hemsida.

– Det känns jättekul att komma till Brage. Det ska bli skönt att dra igång säsongen på riktigt för egen del och träffa alla grabbar i laget, säger Sporrong i ett uttalande och fortsätter:

– Brage kändes som en bra helhet. Sättet Brage vill spela fotboll på och hur jag passar in i den konstellationen känns som en bra matchning.

Ola Lundin, sportchef i IK Brage:

– Albin har vi haft bra koll på genom åren då han stått på andra sidan som motståndare. Han är en erfaren och hårt jobbande central spelare som behärskar alla roller på mitten, säger han och fortsätter:

– Vi är övertygade om att Albin kommer passa väldigt bra in i laget. Hans egenskaper, både som spelare och person, är väldigt mycket Brage.

Med Östersunds FK spelade Sporrong 27 matcher under fjolårssäsongen i vilka han gjorde två mål.