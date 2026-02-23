Officiellt: Brage värvar ytterback

Brage värvar Anders Hellblom, 22.

Foto: Bildbyrån

IK Brage värvar 22-årige ytterbacken Anders Hellblom. Han kommer senast från spel i FC Stockholm.

– Det känns otroligt bra. Det har varit en lång och konstig försäsong för mig, så att det äntligen är klart är jätteskönt och väldigt roligt, säger Hellblom via klubbens uttalande och fortsätter:

– Efter bra samtal med Ola och Anders Bååth kändes det väldigt bra, både hur de beskrev klubben och hur de jobbar. Det passar mig som person och spelare att alltid vilja utvecklas, både på och utanför planen, och viljan att vinna fotbollsmatcher.

Sportchef Ola Lundin om värvningen:

– Anders är en spelare som haft en väldigt fin utveckling i FC Stockholm de senaste två åren. En ytterback som är bra på det mesta såväl defensivt som offensivt. Från början är han en offensiv spelare som senare omskolats, så det är en spelare som behärskar flera positioner vilket såklart är en bonus.



