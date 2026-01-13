Officiellt: Carrick tar över Manchester United

Manchester Untied presenterar sin interimtränare.

Det är Michael Carrick som tar över klubben.

– Jag vet vad som krävs för att lyckas här, säger han i ett uttalande.

I samband med att Manchester United sparkade Ruben Amorim började jakten på en imterimtränare fram till slutet av säsongen.

Det har sedan tidigare stått mellan tidigare tränaren Ole Gunnar Solskjær och ex-spelaren Michael Carrick. Nu har klubben presenterat den sistnämnde som nu interimtränare.

Han tar över United

Michael Carrick kommer att basa över United fram till slutet av säsongen.

– Jag vet vad som krävs för att lyckas här; mitt fokus ligger nu på att hjälpa spelarna att nå de standarder som vi förväntar oss i den här otroliga klubben, vilket vi vet att den här gruppen är mer än kapabel att leverera, säger Michael Carrick i ett uttalande.

Engelsmannen har varit assisterande tränare i ”The Red Devils” 2018-2021 under Solskjær.

– Jag har redan arbetat med ett antal av spelarna och har självklart fortsatt att följa laget noga de senaste åren. Jag har full tilltro till deras talanger, engagemang och förmåga att lyckas här, säger han.

Carrick bildar stab med Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans och Craig Mawson.