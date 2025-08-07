Lesley Ugochukwu har gjort sitt i Chelsea.

Mittfältaren säljs till PL-nykomlingen Burnley.

Video Chelsea vann borta mot Nottingham

Nu står det klart att Chelsea går skilda vägar med Lesley Ugochukwu, 21, Sent under onsdagskvällen presenterades den franska mittfältaren för Premier League-nykomlingen Burnley och lämnar därmed Chelsea permanent.

21-åringen har kritat på ett femårskontrakt med Burnley.

Burnley Football Club are delighted to confirm the signing of French midfielder Lesley Ugochukwu from Chelsea for an undisclosed fee ✍️



Welcome to Burnley, Lesley 🙌 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 6, 2025

Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar PL-nykomlingen omrking 20 miljoner euro (motsvarande 256 miljoner kronor) för Ugochukwus tjänster.

Det blev två år för fransmannen i Chelsea sedan han anslöt från Stade Rennais sommaren 2023. Ugochukwu har sedan dess varit utlånad till Southampton.