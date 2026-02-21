Officiellt: David Seger lämnar CSKA Sofia

Det har ryktats om det ett tag.

Nu har David Seger brutit sitt avtal med CSKA Sofia.

Det meddelar den bulgariska klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Efter en framgångsrik tid med Östers IF, som bland annat renderade i en allsvensk uppflyttning, lämnade mittfältaren David Seger Sverige för utlandet under sommaren 2025.

Då skrev han på ett treårskontrakt med bulgariska CSKA Sofia där står noterad för spel i 15 matcher. Fler blir det inte.

Detta då mittfältaren och den bulgariska klubben har avbrutit sitt samarbete och rivit kontraktet. Det meddelar CSKA på sin hemsida.

”CSKA önskar David Seger lycka till i hans framtida utmaningar”, skriver de.

Huruvida en comeback till den svenska fotbollen kan bli aktuell återstår att se. Tidigare har rapporter gjort gällande att Seger var aktuell för en utlåning till Öster.





