Officiellt: Degerfors lånar ut Hedén Lindskog

Alexander Hedén Lindskog lämnar Degerfors IF temporärt.

Han lånas ut till FBK Karlstad.

Låneavtalet sträcker sig över hela 2026.

Foto: Bildbyrån

Alexander Hedén Lindskog spenderade förra hösten på lån hos IK Oddevold.

Nu står det klart att Degerfors IF lånar ut 22-åringen igen.

Värmlandsklubben meddelar denna fredag att man lånar ut Hedén Lindskog till FBK Karlstad, som han också var utlånad till under 2024.

– Alexander är i ett viktigt skede i sin karriär och behöver spela fotbollsmatcher. Vi har i samråd kommit fram till att en utlåning är det bästa alternativet för honom och FBK Karlstad är en bra plats att vara på, säger sportchef Patrik Werner via klubbens hemsida.