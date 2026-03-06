Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Degerfors lånar ut Hedén Lindskog

Rasmus Hjortling
Alexander Hedén Lindskog lämnar Degerfors IF temporärt.
Han lånas ut till FBK Karlstad.
Låneavtalet sträcker sig över hela 2026.

Foto: Bildbyrån

Alexander Hedén Lindskog spenderade förra hösten på lån hos IK Oddevold.
Nu står det klart att Degerfors IF lånar ut 22-åringen igen.

Värmlandsklubben meddelar denna fredag att man lånar ut Hedén Lindskog till FBK Karlstad, som han också var utlånad till under 2024.

– Alexander är i ett viktigt skede i sin karriär och behöver spela fotbollsmatcher. Vi har i samråd kommit fram till att en utlåning är det bästa alternativet för honom och FBK Karlstad är en bra plats att vara på, säger sportchef Patrik Werner via klubbens hemsida.

