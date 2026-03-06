Officiellt: Degerfors lånar ut Hedén Lindskog
Alexander Hedén Lindskog lämnar Degerfors IF temporärt.
Han lånas ut till FBK Karlstad.
Låneavtalet sträcker sig över hela 2026.
Alexander Hedén Lindskog spenderade förra hösten på lån hos IK Oddevold.
Nu står det klart att Degerfors IF lånar ut 22-åringen igen.
Värmlandsklubben meddelar denna fredag att man lånar ut Hedén Lindskog till FBK Karlstad, som han också var utlånad till under 2024.
– Alexander är i ett viktigt skede i sin karriär och behöver spela fotbollsmatcher. Vi har i samråd kommit fram till att en utlåning är det bästa alternativet för honom och FBK Karlstad är en bra plats att vara på, säger sportchef Patrik Werner via klubbens hemsida.
