Degerfors har gjort klart med en ny spelare.

Arman Taranis kritar på ett kontrakt över 2028.

Degerfors stärker upp i offensiven. 24-årige Arman Taranis skriver på för den allsvenska klubben på ett kontrakt över 2028.

– Vi är glada att få välkomna Arman till Degerfors IF. Han är en fysisk och mångsidigt offensiv spelare med spetskvaliteter i den sista tredjedelen av planen som vi kommer att ha nytta av, säger Sean Sabetkar, assisterande sportchef på klubbens hemsida.

Dansken har tidigare representerat FC Midtjyllands akademi och senast FC Roskidle i den danska andraligan. I Roskilde gjorde Taranis åtta mål på 30 matcher förra säsongen.

