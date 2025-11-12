Officiellt: Dif-talangen klar för Gif Sundsvall

Joshua Mambu lämnar Djurgårdens IF.

Försvararen ansluter till Gif Sundsvall i superettan.

Foto: Bildbyrån

Joshua Mambu har den gångna säsongen spelat för Djurgårdens P19-lag. Nu står det klart att wingbacken lämnar Stocklholmskklubben.

Under onsdagen presenterades han av superettan-klubben Gif Sundsvall. Avtalet sträcker sig fyra år.

– Joshua är en höger wingback med offensiven som sin främsta styrka. Han är snabb och skicklig på att driva bollen i hög fart, och tar sig gärna in bakom motståndarnas backlinje – antingen genom längre djupledslöpningar eller via kvicka kombinationer. Trots sin unga ålder har han redan visat en hög nivå, och vi tror att han kommer passa perfekt in i vår miljö och ta ytterligare steg i sin utveckling när han ansluter till laget i januari, säger ”Giffarnas” sportchef Joel Cedergren på klubbens hemsida.

Mambu gjorde ett framträdanden för Djurgårdens A-lag i träningsmatchen mot Kups.