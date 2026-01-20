Officiellt: Djurgården säljer Priske i jätteaffär

Nu står det klart.

August Priske lämnar Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter får Dif omkring 100 miljoner kronor för affären.

Foto: Bildbyrån

Fotbolls-Sveriges kanske sämst bevarade hemlighet är nu bekräftad. Under tisdagen meddelar Djurgården att succéspelaren och målmaskinen August Priske, 21, säljs till den engelska The Championship-klubben Birmingham City i klubbens näst dyraste affär någonsin.

I går, måndags, kunde FotbollDirekt rapportera att övergången var i hamn för motsvarande 100 miljoner kronor inklusive bonusar, vilket gör Priske till Djurgårdens näst dyraste spelarförsäljning efter Lucas Bergvall till Tottenham Hotspur.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv är det här vår näst största spelartransfer inom Djurgården. Men en avgörande faktor har varit att August kommer till den klubb han vill till, med en bra sportslig plan. Sedan är det här givetvis ett bra avtal som verkligen gagnar Djurgården om det fortsätter att gå bra för Priske, säger sportchefen Bosse Andersson i ett uttalande.

Det blev totalt 24 mål och tre assist på 52 tävlingsmatcher i Djurgårdströjan för den danske anfallaren.

– Det känns väldigt kul och spännande att få komma till Birmingham. En stor klubb som är inne i en intensiv satsning just nu. Så det här ser jag verkligen fram emot, berättar August som har fått ett fint mottagande i BFC, säger Priske.

Birmingham ligger på 14:e plats i den engelska andraligan The Championship.