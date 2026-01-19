Djurgården uppges enligt FotbollDirekt och andra mediers källor nu ha accepterat Birminghams bud.

August Priske säljs och blir Dif:s näst dyraste affär genom tiderna.

Foto: Bildbyrån

Allsvenska skytteligatiteln och 18 mål slutar nu med guld för August Priske och Djurgården.

Det har varit på gång i månader innan det nu händer – dansken säljs och det handlar om stora pengar.

Efter Tipsbladets avslöjande om Birmingham så står det nu klart, enligt FotbollDirekts källor och andra medier, att Djurgården är överens med Championship-klubben och Priske uppges ha fått klartecken att i dag resa till England – och om läkarundersökningen nu klaras så blir en flytt verklighet.

Det har även den senaste tiden funnits uppgifter om både turkiska Besiktas och Galatasaray men den danske anfallaren har hela tiden varit tydlig med att han vill till Aston Villas värsta lokalkonkurrent.

Övergången blir därför Djurgårdens näst största någonsin efter Lucas Bergvall till Tottenham.

Enligt vad FD erfar kan affären, inklusive bonusar, bli värd uppemot 100 miljoner kronor.

Värdeutvecklingen är extrem med tanke på att sportchef Bosse Andersson endast betalade 3,5 miljoner kronor när han värvades från FC Midtjylland.

Lägg där till att han länge – till en bit in på den här säsongen – såg ut som ett misslyckande.

Sedan August Priske anslöt till Djurgården har han spelat 52 matcher i vilka det blev 24 mål och tre assist.