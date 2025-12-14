Officiellt: Engström byter BP mot Norrköping

För fyra år sedan var hon utlånad till IFK Norrköping.

Nu vänder Emma Engström tillbaka till ”Peking” – och lämnar Brommapojkarna.

– Laget har en bra blandning av av hårt arbetande spelare men också lirare med fin teknik, säger hon till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Det var under säsongen 2021 som Emma Engström var utlånad till IFK Norrköping, då i elitettan.

Nu får hon åter iklä sig den vitblå tröjan och spela för ”Peking”. Detta då hon har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben och således lämnar Brommapojkarna.

Det kommunicerar IFK Norrköping under söndagen.

– Det som framförallt har lockat mig med att skriva på är hur IFK är som förening, värderingarna som finns här. Laget spelar en attraktiv fotboll, ledarstaben är bra och med det så har gruppen mått bra och nått resultat där hösten verkligen stack ut, säger Engström i ett uttalande.

Under sina ett och ett halvt år i Stockholmsklubben har hon också fått erfara hur det är att möta IFK Norrköping.

– Det var jävligt jobbigt att möta IFK. Laget har en bra blandning av av hårt arbetande spelare men också lirare med fin teknik som kan göra speciella saker på plan. De bara kör och maler på i nittio minuter och som anfallare har man fått slita mot den starka defensiven som laget har.

Under sin tid i BP gjorde Emma Engström fem mål på 36 framträdanden i damallsvenskan.