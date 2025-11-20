Officiellt: Fernandinho avslutar karriären

Fernandinho lägger skorna på hyllan.

40-åringen meddelar att han avslutar sin spelarkarriär.

– Det finns ingenting inom fotbollen som motiverar mig längre, säger brassen till Globo.

Foto: Alamy

Fernandinho har gjort sitt. Den brasilianske mittfältaren som är mest känd från sin tid i Manchester City, avslutar sin spelar karriär.

– Det finns ingenting inom fotbollen som motiverar mig längre. Jag har redan uppnått fantastiska saker under min karriär, och jag har njutit av det så mycket jag kunnat. Nu är det dags att njuta av tiden med min familj, säger han till brasilianska Globo.

40-åringen vände hem till Athletico Paranaense 2022 efter nio år i Manchester City. Tillsammans med City har Fernandinho vunnit fem Premier League-titlar.

Mittfältaren gjorde även 53 A-landskamper för Brasilien.