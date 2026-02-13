Officiellt: Filip Benkovic säljs till Shenzhen Peng City

Filip Benkovic har imponerat under sin tid i AIK.

Nu har han gjort sin sista match – och sålts till kinesiska Shenzhen Peng City FC.

– Jag njöt av varje ögonblick av att vara en del av den enorma klubben som AIK är, säger mittbacken i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som AIK värvade mittbacken Filip Benkovic, 28, som bosman.

Efter en säsong med spel i 27 allsvenska matcher, i vilka han gjorde ett mål och två assist, står det nu klart att kroaten lämnar Stockholmsklubben.

Under fredagen meddelar ”Gnaget” att Benkovic har sålts till kinesiska Shenzhen Peng City FC. Via sin kommunikation berättar AIK att försäljningen landar på mellan fem och tio miljoner kronor.

– För att vara ärlig så är det väldigt svårt för mig att flytta, eftersom jag delade så många fantastiska ögonblick med AIK. Ibland inom fotbollen förväntar man sig inte att vissa saker ska hända, men jag kan säga att jag njöt av varje ögonblick av att vara en del av den enorma klubben som AIK är. Jag vet att det bara har gått ett år, men det kändes som många fler, säger Filip Benkovic i ett uttalande och fortsätter:

– Passionen och energin från supportrarna fick mig att komma till klubben från början, och efter ett tag började det kännas som hemma. Det minsta jag kunde göra var att ge 100% varje dag för att visa vad det innebär att spela i den här klubben. Det var ett sant nöje. Jag njöt av varje ögonblick och förhoppningsvis får vi träffas igen någon gång. Jag önskar klubben allt gott i framtiden.

AIK:s rekryteringschef, Miika Takkula:

– Filip har varit en viktig spelare för AIK sedan han anslöt till klubben inför säsongen 2025. Utöver att ha representerat klubben på bästa möjliga sätt, både på träning och i match, har han även varit en viktig röst i spelargruppen – och det är därför med vemod som vi nu tar avsked. Det har sedan tidigare funnits en gemensam överenskommelse om att låta Filip ta steget vidare i sin karriär om ett sådant tillfälle dök upp, vilket det nu har gjort och vi önskar honom därför stort lycka till i sin nya klubb och hoppas att våra vägar möts igen i framtiden, säger Takkula.



