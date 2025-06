Officiellt: Flekken klar för Leverkusen

Bayer Leverkusen fortsätter att förstärka truppen.

Målvakten Mark Flekken klar för klubben.

Efter uppgifter står det nu klart. Mark Flekken är klar för Bayer Leverkusen.



Bayer Leverkusen förstärker på målvaktssidan. Klubben meddelar att 31-åringen ansluter från Brentford och har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2028.

Enligt The Athletic landar övergångssumman på omkring tio miljoner euro – motsvarande cirka 109 miljoner kronor.

Flekken kom till Brentford från Freiburg 2023 och gjorde totalt 77 matcher för den engelska klubben.



Enligt uppgifter från Fabrizio Romano väntas Brentford nu värva Liverpools Caoimhin Kelleher som ersättare – för cirka 230 miljoner kronor.



Mark Flekken joins Bayer 04 on a deal until 2028 from Brentford! ⚫🔴 pic.twitter.com/9hOIa8OSYe

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 3, 2025