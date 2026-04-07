Officiellt: Förre Arsenal-ikonen avslutar karriären

Aaron Ramsey, 35, lägger fotbollsskorna på hyllan.

Det bekräftar walesaren på förbundets hemsida.

– Det har varit en ära, säger den förre landslagsstjärnan.

Foto: Bildbyrån

Aaron Ramsey kommer senast från UNAM Pumas i Mexiko, men sedan slutet av 2025 har 35-åringen varit utan klubb.

Nu har den walesiska landslagsstjärnan tagit beslutet att avsluta karriären.

– Det har varit en ära att bära den walesiska tröjan och uppleva så många otroliga ögonblick i den. Det hade inte varit möjligt utan det fantastiska bidraget från alla tränare jag har spelat under och all personal som har hjälpt mig på många sätt, säger Ramsey på förbundets hemsida.

Ramsey hyllar supportrarna som följt honom under karriären.

– Ni har funnits där i vått och torrt! Ni har funnits där genom både toppar och dalar, och ni har varit en viktig och oumbärlig del av vår framgång. Jag kan inte tacka er nog. Vi har gått igenom allt tillsammans och det har varit en ära att representera er, säger han och fortsätter:

– Tack till alla klubbar jag har haft turen att spela för. Tack till alla tränare och personal som har hjälpt mig att kunna leva min dröm och spela på högsta nivå.

Aaron Ramsey har representerat klubbar som Arsenal, Juventus, Rangers och Nice. Han har gjort 21 mål på 86 landskamper för Wales.