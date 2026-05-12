Officiellt: Förre PL-löftet bryter med Serie A-klubben

Tariq Lamptey lämnar Fiorentina.

Parterna har kommit överens om att bryta kontraktet.

Tariq Lamptey slog igenom efter att ha flyttat från Chelsea till Brighton & Hove Albion, där han blev kvar i fem år. Inför säsongen anslöt han till Fiorentina i Serie A.

I Italien har det inte blivit som Lamptey tänkt sig. Det blev endast två framträdanden och totalt 25 minuter speltid innan en knäskada satte stopp.

”Fiorentina meddelar att Tariq Lampteys kontrakt med klubben har avslutats i samförstånd mellan parterna”. skriver Florens-klubben.