Officiellt: Försvararen lämnar Kalmar FF
Kalmar FF bekräftar ett avsked.
Arash Motaraghebjafarpour, 22, lämnar klubben.
Arash Motaraghebjafarpour anslöt till Kalmar FF inför säsongen 2023. Totalt blev det 74 tävlingsframträdanden för högerbacken.
Nu meddelar KFF att Motaraghebjafarpour lämnar i samband med att avtalet löper ut.
– Vi vill från föreningens sida önska Arash stort lycka till framöver. Under sin tid i Kalmar FF sedan 2023 har han varit en förebild både på och utanför planen. En fantastisk person som spelade en viktig roll i resan hem, säger sportchefen Mats Winblad.
Motaraghebjafarpour har tidigare spelat för Dalkurd.
Den här artikeln handlar om: