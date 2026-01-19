Officiellt: Försvararen lämnar Kalmar FF

Kalmar FF bekräftar ett avsked.

Arash Motaraghebjafarpour, 22, lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Arash Motaraghebjafarpour anslöt till Kalmar FF inför säsongen 2023. Totalt blev det 74 tävlingsframträdanden för högerbacken.

Nu meddelar KFF att Motaraghebjafarpour lämnar i samband med att avtalet löper ut.

– Vi vill från föreningens sida önska Arash stort lycka till framöver. Under sin tid i Kalmar FF sedan 2023 har han varit en förebild både på och utanför planen. En fantastisk person som spelade en viktig roll i resan hem, säger sportchefen Mats Winblad.

Motaraghebjafarpour har tidigare spelat för Dalkurd.



