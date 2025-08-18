Officiellt: Furevik bryter med AIK – lägger av med fotboll

Nova Furevik, 20, lämnar fotbollen.

Talangen bryter avtalet med AIK för att fokusera på sina studier.

– Tack AIK, nu väntar nya äventyr, säger hon.

Nova Furevik. Foto: Bildbyrån

Den AIK-fostrade talangen Nova Furevik spåddes en raketkarriär, men under de senaste åren har mittfältaren inte kunnat spela tävlingsmatcher för AIK på grund av återkommande skadeproblem.

Nu står det klart att ”Gnaget” och Furevik har kommit överens om att bryta avtalet, som skulle gällt över 2025, i förtid. 20-åringen lägger i samband med det skorna på hyllan för att fokusera på sina studier, meddelar AIK.

– Jag vill tacka AIK för den här tiden. Det är en klubb där jag inte bara utvecklats som fotbollsspelare, utan också som person. Därför kommer jag alltid vara tacksam över min tid här och de erfarenheter som jag tar med mig. Tack AIK, nu väntar nya äventyr, säger Furevik i ett uttalande.

Zinar Spindari, sportchef i AIK dam:

– När den här möjligheten dök upp för Nova så ville vi som klubb inte stå i vägen. Hon har varit ett föredöme i sin långa rehabilitering från sina skador. Vi önskar Nova allt det bästa i framtiden.

Tack och lycka till, Nova! https://t.co/0692rAdWIw — AIK Fotboll Dam (@AIKFotbollDam) August 18, 2025

AIK ligger på sjätteplats i damallsvenskan efter 14 omgångar.