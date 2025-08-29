Officiellt: Gais lånar in Kurochkin
Gais stärker upp i offensiven.
BP-yttern Anton Kurochkin lånas in.
Anton Kruochkin byter allsvensk klubb. BP-spelaren lånas ut till Gais på ett avtal som sträcker sig säsongen ut.
– Vi kände att vi behövde addera en ytter, och då såg vi lånet av Anton som en bra möjlighet. Vi ser fram emot att ha honom hos oss i GAIS, kommenterar Magnus Sköldmark, teknisk direktör.
Kurochkin själv om nya klubbadressen:
– Det känns jättebra. Dels att komma till Gais och vara tillbaka i Göteborg, och även komma till västkustens bästa lag.
Det blev totalt tre mål på elva matcher för Kurochkin i BP.
