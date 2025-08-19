Gais har gjort klart med ett framtidsnamn.

Elias Yonan ansluter från Skövde AIK.

– Gais kändes bäst, och Gais är det bästa laget i Göteborg, säger han via klubbens hemsida.

Gais går starkt i allsvenskan den här säsongen och nu meddelar Göteborgsklubben att man gjort klart med ett spännande framtidsnamn.

15-årige Elias Yonan ansluter från Skövde AIK.

– Vi är glada att kunna signera det här kontraktet med Elias, i konkurrens med andra svenska klubbar. Det visar att vi kommit en bit på väg i vår utveckling som klubb. Elias är en skicklig fotbollsspelare, både med och utan boll. Han jobbar hårt och har en bra blick för spelet. Vi ser fram emot att följa hans fortsatta utveckling, säger Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais, via klubbens hemsida.

15-åringen har den här säsongen noterats för fyra framträdanden i ettan norra.