Officiellt: Gefle-profilen lägger skorna på hyllan

Martin Rauschenberg väljer att avsluta karriären.

Detta meddelar Gefle IF denna fredag.

”Tack för allt, Martin”, skriver klubben via Instagram.

Foto: Bildbyrån

Martin Rauschenberg kom tillbaka till Gefle IF inför säsongen 2022 och efter totalt 214 tävlingsmatcher i klubben väljer han nu att tacka för sig.

Gefle IF meddelar denna fredag att mittbacken väljer att avsluta karriären.

”Grattis till en fin karriär och tack för alla insatser i klubben. Du kommer för evigt vara en himmelsblå hjälte”, skriver klubben via Instagram.

Förra säsongen noterades dansken för två mål och fem assist på 26 matcher.