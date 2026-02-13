Officiellt: Gefle-profilen lägger skorna på hyllan
Martin Rauschenberg väljer att avsluta karriären.
Detta meddelar Gefle IF denna fredag.
”Tack för allt, Martin”, skriver klubben via Instagram.
Martin Rauschenberg kom tillbaka till Gefle IF inför säsongen 2022 och efter totalt 214 tävlingsmatcher i klubben väljer han nu att tacka för sig.
Gefle IF meddelar denna fredag att mittbacken väljer att avsluta karriären.
”Grattis till en fin karriär och tack för alla insatser i klubben. Du kommer för evigt vara en himmelsblå hjälte”, skriver klubben via Instagram.
Förra säsongen noterades dansken för två mål och fem assist på 26 matcher.
