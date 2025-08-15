Officiellt: Godinho klar för Degerfors

Marcus Godinho är klar för Degerfors.

Den kanadensiske ytterbacken ansluter som kontraktslös och ska stärka laget i jakten på nytt allsvenskt kontrakt.

Degerfors IF förstärker truppen i kampen om nytt allsvenskt kontrakt. Klubben presenterar nu den kanadensiske ytterbacken Marcus Godinho, som ansluter som kontraktslös spelare för resten av säsongen.

– Marcus är en spännande spelare som gjort bra ifrån sig både i MLS och i den polska högstaligan. Han är snabb, jobbar hårt och kommer att öka konkurrensen på ytterbackspositionen, säger sportchefen Patrik Werner i ett uttalande.

28-åringen lämnade polska Korona Kielce tidigare i somras och har även spelat för bland annat Vancouver Whitecaps i MLS och skotska Hearts.

odinho har fem A-landskamper för Kanada, den senaste 2020.