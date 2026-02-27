Officiellt: Gravius lämnar Degerfors – ”Alltid gett allt för klubben”

Christos Gravius lämnar Degerfors IF.

Kontraktet utgick vid årskiftet och inget nytt kommer skrivas på.

– Jag är stolt över att ha fått bära klubbmärket så många gånger och alltid gett allt för klubben, säger Gravius via klubben uttalande.

Foto: Bildbyrån

Christos Gravius har blivit en trotjänare för Degerfors IF. Med över 200 matcher för klubben står det nu klart att det inte blir någon förläning av kontraktet och parterna går skilda vägar.

– Sju säsonger. 211 matcher. Jag är stolt över att ha fått bära klubbmärket så många gånger och alltid gett allt för klubben. Sedan dag ett har jag känt en värme och en omtanke från människorna här – det har betytt mycket för mig genom åren, säger Christos Gravius och fortsätter:

– Jag tar med mig många fina minnen, inte minst uppflyttningarna till Allsvenskan, ögonblick jag alltid kommer att bära med mig.

Sportchef Patrik Werner om Christos Gravius:

– Christos har sedan han kom till Degerfors betytt oerhört mycket för både föreningen och laget. Han har gjort över 200 matcher i laget och varit starkt bidragande till lagets sportsliga framgångar. Det är en fantastisk person som kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Jag önskar Christos all lycka och tackar för hans insatser i Degerfors IF, säger sportchef Patrik Werner.