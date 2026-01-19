Officiellt: Guehi klar för Manchester City

Marc Guehi har gjort klart med en ny klubb.

Mittbacken har presenterats av Manchester City.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehi har ryktats till flera internationella storklubbar sedan i somras. På senare tiden har försvararen uppgetts klar för Manchester City. Under måndagen presenterades den tidigare Crystal Palace-stjärnan av City.

– Jag är verkligen glad och otroligt stolt över att vara en Manchester City-spelare. Den här flytten känns som kulmen på allt det hårda arbete jag har lagt ner i min karriär. Jag är nu i den bästa klubben i England och en del av en otrolig spelartrupp. Det känns bra att kunna säga det, säger Guehi i ett uttalande på klubbens hemsida.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar affären på 20 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 250 miljoner kronor. Kontraktet ska sträcka sig fem och ett halvt år med Premier League-jätten.

Marc Guehi har gjort 26 framträdanden för det engelska A-landslaget och 188 matcher i Crystal Palace.