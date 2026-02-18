Officiellt: Häcken lånar in Agbonifo

BK Häcken har värvat en spelare från Lens.

Detta i form av deras tidigare talang – Jeremy Agbonifo.

– Det är ett familjärt ställe där jag får spela min fotboll och får kontinuitet, säger 20-åringen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Efter en halv säsong med BK Häcken såldes Jeremy Agbonifo till franska Lens för över 100 miljoner kronor sommaren 2025.

Under den senaste tiden har den 20-årige ytterspringaren varit utlånad till FC Basel i Schweiz, men kommer nu att återvända till Göteborg.

Detta då hans tidigare klubb har lånat in honom från Lens, där en köpoption finns inkluderad i avtalet. Låneavtalet sträcker sig fram till sommaren.

– Att komma hem till Häcken under våren är det bästa för mig. Det är ett familjärt ställe där jag får spela min fotboll och får kontinuitet. Dessutom vill jag hjälpa en klubb som hjälpt mig mycket, säger Agbonifo i ett uttalande.

Martin Ericsson, fotbollschef i BK Häcken:

– Jeremy är en skicklig spelare med stor x-faktor och att han väljer att komma hem vittnar om hans stora lojalitet och glädje för BK Häcken och det vi står för. Han blir ett attraktivt tillskott till både laget och ligan och det är väldigt kul att få tillbaka honom, säger han.



