Officiellt: Hammarby lånar från Arsenal

Hammarby stärker upp offensiven.

Vivienne Lia lånas in från Arsenal.

– Jag vet att jag kommer utvecklas mycket, säger hon i ett uttalande.

Foto: Alamy

Hammarby har gjort sig av med spelare som Smilla Holmberg, Ellen Wangerheim och Julie Blakstad till brittiska klubbar under vintern. Nu har Bajen valt att plockat från Arsenal.

Anfallaren Vivienne Lia lånas in från Londonklubben på ett avtal som sträcker sig resten av säsongen.

– Jag kommer till en toppklubb som jag vet att jag kommer utvecklas mycket i och får även möjlighet att samla på mig nya erfarenheter av både ligan och livet utomlands. Så fort Hammarby kom och knackade på dörren kände jag mig väldigt taggad på att komma hit. Jag hann bara träffa Smilla snabbt, men känner såklart Kyra och hon har talat väldigt gott om sin tid i klubben och supportrarna, säger Lia på Hammarbys hemsida.

Sportchefen Arnór Smárason:

– Vivienne är en spännande ytter med offensiva egenskaper och x-faktor. Vi har letat efter hennes profil och med hennes fart och teknik passar hon väldigt bra in i vårt truppbygge.

Hammarby slutade tvåa i damallsvenskan i fjol.