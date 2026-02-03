Hammarby gör ny jätteförsäljning: ”Störst någonsin”

Hammarby har gjort ännu en jätteförsäljning.

Denna gång i form av Adrian Lahdo – som nu är klar för Como.

– Det är den största affären för Hammarby någonsin med tanke på att Adrian är en egenfostrad akademispelare, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Efter en vinter full av spekulationer står det till sist klar.

Hammarbys jättetalang Adrian Lahdo, 18, har gjort sitt hos de grönvita och säljs till Serie A-klubben Como. Med den italienska sexan har Lahdo skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till 2031.

Enligt uppgifter tjänar ”Bajen” omkring 130 miljoner kronor på försäljningen av den offensiva förmågan.

– Vi har hela tiden haft en öppen och rak dialog med Adrian, och både vi och han har varit inställda på att han skulle stanna i Hammarby och förlänga sitt kontrakt. Men till slut kom Como med ett så pass omfattande bud både till oss och till Adrian att vi landade i att det bästa totalt sett för Hammarby och Adrian var att genomföra en transfer. Det är den största affären för Hammarby någonsin med tanke på att Adrian är en egenfostrad akademispelare, och en stor möjlighet för Adrian, säger sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande och fortsätter:

– Så det är med delade känslor vi tar farväl av Adrian för den här gången. Dels hade det varit fantastiskt att få se en spelare som varit i Hammarby i stort sett hela sitt fotbollsliv med den här unika talangen att blomma fullt ut hos oss den här säsongen. Dels känner vi en oerhörd stolthet över Adrian och hans resa inom klubben och vi ser väldigt mycket fram emot att följa honom i en så pass stor liga. Så vi önskar Adrian all lycka tills vi ses igen.

I och med övergången till Como är Adrian Lahdo allsvenskans näst dyraste försäljning genom alla tider, enligt sajten transfermarkt. Dyrast är fortsatt Lucas Bergvall som såldes till Tottenham Hotspur 2024.

”Jag hade hoppats på mer tid”

Adrian Lahdo själv:

– Det känns såklart tråkigt att lämna Hammarby, men jag är samtidigt glad att få den här chansen och att samtidigt få ge tillbaka till min moderklubb. Det har varit en dröm att ta sig hela vägen upp till A-laget från akademin och jag hade hoppats på mer tid, men ibland går det fort. Jag vill rikta ett stort tack till alla tränare jag haft under min tid i klubben, inte minst till Martin Sundgren som varit en stor del av min utveckling de senaste åren. Jag vill också tacka alla mina lagkamrater, alla runt klubben och inte minst alla supportrar. Tack för allt!

Under sin tid i Hammarbys A-lag spelade Adrian Lahdo 14 matcher i allsvenskan där han gjorde tre assist och ett mål.



