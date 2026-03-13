Officiellt: Hammarby värvar från Odds BK 

Hammarby förstärker offensiven genom att värva 19-åriga Oliver Jordan Hagen från Odds BK. Han skriver på ett femårskontrakt med klubben.

– Vi är både stolta och glada att Oliver väljer att komma till oss och fortsätta sin karriär i Hammarby. Han har en stor potential som spelare, och är en spelarprofil som kommer passa väldigt bra in i Hammarby. Oliver kombinerar en bra fysik och bra driv med boll med god teknik och en väldigt fin vänsterfot, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

Nyförvärvet säger följande om sin nya klubb:

– Det känns väldigt bra. Jag är en offensiv spelare som vill bidra framåt – driva boll, utmana, skapa chanser och komma till avslut. Jag har ju haft koll på Hammarby sedan tidigare. Framför allt supportrarna och stämningen runt klubben är ju vida kända. På senare tid har det blivit en hel del tittande på YouTube, haha. Det ska bli otroligt roligt att få komma hit, säger Oliver Jordan Hagen.

Totalt blev det sex mål och sju assist på 30 matcher i norska andraligan.

