Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Hampus Näsström lämnar Landskrona

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Hampus Näsström lämnar Landskrona Bois.
Det meddelar klubben under måndagen.
– Hampus anslöt i mars på ett korttidskontrakt som vi nu väljer att inte förlänga, säger sportchef Billy Magnusson via hemsidan.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Hampus Näsström lämnar Landskrona Bois och superettan. Han anslöt i våras och har sedan dess blivit noterad för 24 matcher, tre assist och ett mål.

– Hampus anslöt i mars på ett korttidskontrakt som vi nu väljer att inte förlänga. Han har varit mycket professionell under sin tid i Landskrona och vi önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchef Billy Magnusson via uttalandet.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt