Officiellt: Hampus Näsström lämnar Landskrona

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Hampus Näsström lämnar Landskrona Bois och superettan. Han anslöt i våras och har sedan dess blivit noterad för 24 matcher, tre assist och ett mål.



– Hampus anslöt i mars på ett korttidskontrakt som vi nu väljer att inte förlänga. Han har varit mycket professionell under sin tid i Landskrona och vi önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchef Billy Magnusson via uttalandet.