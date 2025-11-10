Officiellt: Hampus Näsström lämnar Landskrona
Hampus Näsström lämnar Landskrona Bois.
Det meddelar klubben under måndagen.
– Hampus anslöt i mars på ett korttidskontrakt som vi nu väljer att inte förlänga, säger sportchef Billy Magnusson via hemsidan.
Mittfältaren Hampus Näsström lämnar Landskrona Bois och superettan. Han anslöt i våras och har sedan dess blivit noterad för 24 matcher, tre assist och ett mål.
– Hampus anslöt i mars på ett korttidskontrakt som vi nu väljer att inte förlänga. Han har varit mycket professionell under sin tid i Landskrona och vi önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchef Billy Magnusson via uttalandet.
