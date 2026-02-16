Officiellt: Helsingborg värvar Hasselqvist

Helsingborgs IF värvar nytt inför säsongen.

Ytterforwarden Jonathan Hasselqvist, 17, skriver på.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF värvar 17-årige ytterforwarden Jonathan Hasselqvist. Han skriver på ett treårskontrakt vilket är det den maximala avtalslängden för en spelare under 18.

Herrlagets manager Stevie Grieve säjer följande om sitt nyförvärv.

– Vi är mycket glada över att Jonathan förlänger sitt avtal med HIF till och med 2028. Under det senaste året har han visat en imponerande utveckling och under sin tid med A-laget den senaste månaden har han gjort ett mycket gott intryck, med stabila insatser i matcherna. Vi är övertygade om att han kan bli en betydelsefull spelare för klubben både nu och på sikt. Vi ser framemot att arbeta tillsammans med Jonte och fortsätta stötta honom i nästa steg av hans karriär, säger herrlagets manager Stevie Grieve.