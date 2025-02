Officiellt: Hovland klar för BP

Even Hovland är klar 🤝



Den trefaldigt norske mästaren och tidigare SM-guldmedaljören Even Hovland har skrivit på för BP. Mittbacken kliver in i träning idag torsdag och kommer att bära nummer tre på ryggen.



