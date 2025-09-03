IF Brommapojkarna plockar in två talanger.

Courage Otokwefor och Baba Salifu Apiiga ansluter till Stockholmsklubben.

Detta meddelar BP denna onsdagskväll.

IF Brommapojkarna har gjort klart med två spännande namn.

Courage Otokwefor (som lånas in) och Baba Salifu Apiiga ansluter till Stockholmsklubben och kommer till en början att matchas i klubbens P19-lag.

”Courage och Apiiga ansluter också till Spångaprojektet, BP:s satsning som breddar rekryteringsbasen och stärker konkurrensen i akademin genom att ta in talanger både nationellt och internationellt. Projektet ger spelarna en trygg boendesituation med stöd av BP-personal samt möjlighet till högkvalitativ träning och utbildning, vilket främjar både deras sociala och fotbollsmässiga utveckling”, skriver klubben via sin hemsida.

– Courage är en ung och spännande forward som är snabb och stark, och vi ser stor potential i honom, säger sportchef Philip Berglund.

– Apiiga är en vänsterback vi följt sedan 2023 och blir spännande att följa i vår miljö”, säger sportchef Philip Berglund.

Välkommen Courage Otokwefor och Baba Salifu Apiiga!



Läs mer på: https://t.co/FBeE6949ec pic.twitter.com/zf7dymC6qA — BP (@bpfotboll) September 3, 2025