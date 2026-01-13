Officiellt: Igonen förlänger med Degerfors

Matvei Igonen blir kvar i Degerfors.

Målvakten förlänger sitt avtal över 2027.

– Matvei är en viktig pusselbit, säger sportchefen Patrik Werner i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Degerfors plockade in burväktaren Matvei Igonen från Botev Plovdiv i somras. 29-åringen blev snabbt den givna spelaren mellan stolparna och nu står det klart att han stannar i Degerfors.

Igonen förlänger sitt kontrakt till och med 2027.

– Vi är väldigt glada över att Matvei valt att stanna kvar hos oss i ytterligare två år. Han visade under hösten vilken bra målvakt han är och var en starkt bidragande orsak till att vi höll oss kvar. Vi har velat behålla så stora delar av fjolårets trupp som möjligt och Matvei är en viktig pusselbit, säger Degerfors sportchef Patrik Werner på klubbens hemsida.