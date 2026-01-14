Officiellt: Isländsk landslagsspelare klar för Djurgården

Djurgården förstärker inför damallsvenskan.

María Ólafsdóttir Grós, 22, ansluter från Linköping.

– Djurgården är en av de största föreningarna i Sverige, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Den 22-åriga mångsidiga spelaren, María Ólafsdóttir Grós, lämnar Linköpings FC efter degraderingen till elitettan. I stället stannar svensk-isländskan kvar i damallsvenskan och kritar på för Djurgårdens IF.

Mittfältaren, som även kan spela högerback, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år och återförenas därmed med sin tidigare tränare, Willie Kirk.

– Det här känns otroligt bra och jag är väldigt taggad. Djurgården är en av de största föreningarna i Sverige med en lång historik och det finns stora planer och mål framåt. Jag tror verkligen att jag kan hjälpa laget att nå de målen, samtidigt som det här är en bra plats för mig att växa som fotbollsspelare, säger hon i ett uttalande.

Sportchef Jean Balawo:

– María Ólafsdóttir Grós är en spelare som vi har förhandlat med länge. Vi visade tydligt att vi ville ha henne och Maria har å sin sida tidigt varit bestämd med att hon vill till Djurgården. Maria är en mångsidig spelare som har spelat högerback, ytter, forward och central offensiv mittfältare. Hos oss kommer hon att konkurrera offensivt men även defensivt, då det är där landslaget ser henne i första hand. Hon har redan uppnått en hög nivå men har fortfarande framtiden framför sig, så det ska bli väldigt spännande att följa hennes utveckling framöver här i Djurgården.

Ólafsdóttir Grós representerar Islands U23-landslag.