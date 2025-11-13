Officiellt: Jelassi lämnar Gif Sundsvall
Gif Sundsvall bekräftar ett avsked.
Monir Jelassi, 25, lämnar klubben i samband med att kontraktet löper ut.
Monir Jelassi anslöt till Gif Sundsvall från Brommapojkarna inför säsongen 2024. Efter två säsonger i superettan-klubben står det klart att han lämnar.
Jelassi själv har tidigare bekräftat att han inte fortsätter i klubben.
– Nu är det semester och jag ska hem till Stockholm och ladda batterierna så får vi se vad som händer nästa säsong, men det blir inte här i alla fall, sa han till Sundsvalls Tidning.
Det blev totalt tre mål och en assist på 44 matcher i ”Giffarna” för Jelassi.
Jelassi har tidigare representerat Sollentuna FK.
