Officiellt: Jonna Andersson förlänger med Linköping

Linköpings FC kommer med ett glädjande besked.

Kaptenen Jonna Andersson förlänger till och med 2030.

– För mig känns det helt rätt att fortsätta i LFC, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Linköpings FC åkte ur damallsvenskan 2025. Trots att det blir spel i Elitettan nästa säsong kommer beskedet att en viktig spelare blir kvar.

Under onsdagen meddelar Linköping att Jonna Andersson förlänger till och med säsongen 2030.

– För mig känns det helt rätt att fortsätta i LFC. Jag trivs väldigt bra i klubben och känner en stark motivation i att få vara med på den resa klubben gör., säger hon på klubbens hemsida.

Sportchefen Mia Eriksson:

– LFC är klubben där drömmar blir till verklighet och jag är otroligt glad över att Jonna har förtroende för att vi tillsammans ska kunna fortsätta den resan hon är på.

Jonna Andersson har tidigare representerat klubbar som Chelsea och Hammarby. Hon har även gjort 112 A-landskamper för Sverige.