Officiellt: José Riveiro tar över AIK

AIK har presenterat sin nye chefstränare.

Det är spanjoren José Riveiro som tar över klubben.

– Jag är väldigt stolt och glad, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

AIK har hittat ersättaren till Mikkjal Thomassen. Det är spanjoren José Riveiro som blir ny chefstränare i ”Gnaget”. Avtalet sträcker sig till och med 2028.

– Jag är väldigt stolt och glad över att få vara en del av en klubb som verkligen lever och andas fotboll. AIK är en klubb med stark identitet, höga ambitioner och en enorm passion runt laget. Nu ser jag verkligen fram emot att komma igång, bygga relationer och arbeta tätt tillsammans med spelarna och mina kollegor för att utveckla laget varje dag och ta nästa steg både individuellt och kollektiv, säger Riveiro på AIK:s hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula motiverar valet av den nye tränaren.

– Vi valde José som ny chefstränare efter en omfattande rekryteringsprocess där vi sökte en tränare som skulle passa den spelstil som AIK strävar efter, samt även passa in i klubbens djupare kultur. José är en utmärkt matchning på båda dessa områden. Hans förståelse för modern fotboll och dess utveckling, inklusive spelarutveckling, håller en mycket hög nivå. Dessutom passar hans personlighet och värderingar väl in i klubbmiljön. Det är med stor entusiasm som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och laget.

Riveiro har tidigare varit tränare i Al-Ahly, Orlando Pirates, finska FC Inter och HJK.



