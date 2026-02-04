Officiellt: Kalinauskas nobbar Sverige – klar för Roda

Tomas Kalinauskas ryktades till flera allsvenska klubbar.

Nu står det klart att han lånas ut till Roda JC.

Foto: Bildbyrån

Tomas Kalinauskas gjorde succé i superettan i fjol. Kalmar FF-lånet noterades för fem mål och fyra framspel på 14 matcher. Efter den poängstarka säsongen ryktades yttern till klubbar som Djurgården, Gais och Hammarby.

Men det blir ingen fortsättning i Sverige. I stället lånas han ut till Roda JC i Nederländerna på ett avtal över säsongen.

– Med Tomas tar vi in ​​en vänsterytter som spelar anfallare med mycket drivkraft och besitter individuella färdigheter. Med Tomas ankomst har vår stab ett extra alternativ i anfallet, säger Rodas tekniske chef Rob Servais.

I Roda spelar svenskarna Jack Cooper-Love och nyligen presenterade Rasmus Wiedesheim-Paul.