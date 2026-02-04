Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Kalinauskas nobbar Sverige – klar för Roda

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Tomas Kalinauskas ryktades till flera allsvenska klubbar.
Nu står det klart att han lånas ut till Roda JC.

Foto: Bildbyrån

Tomas Kalinauskas gjorde succé i superettan i fjol. Kalmar FF-lånet noterades för fem mål och fyra framspel på 14 matcher. Efter den poängstarka säsongen ryktades yttern till klubbar som Djurgården, Gais och Hammarby.

Men det blir ingen fortsättning i Sverige. I stället lånas han ut till Roda JC i Nederländerna på ett avtal över säsongen.

– Med Tomas tar vi in ​​en vänsterytter som spelar anfallare med mycket drivkraft och besitter individuella färdigheter. Med Tomas ankomst har vår stab ett extra alternativ i anfallet, säger Rodas tekniske chef Rob Servais.

I Roda spelar svenskarna Jack Cooper-Love och nyligen presenterade Rasmus Wiedesheim-Paul.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt