Officiellt: Kalmar FF värvar Victor Larsson

Victor Larsson har gjort sitt i IFK Värnamo.

Nu är han klar för Kalmar FF.

– Kalmar FF är en förening som hör hemma i det allsvenska finrummet, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Mellan 2021 och 2025 spelade Victor Larsson, 25, för IFK Värnamo och noterades för 139 matcher.

Efter den allsvenska degraderingen i fjol stod det klart att mittbacken hade gjort sitt i kamratklubben och skulle gå vidare i sin karriär.

I dag meddelar Kalmar FF att man har värvat 25-åringen och skrivit ett kontrakt fram till slutet av 2027.

– Jag ser verkligen fram emot nästa kapitel i min karriär och det känns väldigt kul att vara på plats. Jag har mött Kalmar flera gånger under min karriär och alltid stött på ett lag som vill spela en attraktiv fotboll. Dessutom finns en tydlig idé om hur laget vill spela, vilket också har varit en avgörande faktor för mig, säger Larsson i ett uttalande och fortsätter:

– Laget släppte in få mål i Superettan förra säsongen och har byggt upp ett starkt och stabilt försvarsspel vilket är en viktig grund för att en försvarare ska kunna prestera på topp. Kalmar FF är en förening som hör hemma i det allsvenska finrummet.

Kalmar FF:s sportchef Mats Winblad:

– Riktigt kul att välkomna Victor Larsson till Kalmar FF. När möjligheten kom att ta in en spelare som Victor var det inte mycket att tveka på. Victor är väldigt professionell i allt han gör. Han är en smart, spelskicklig och löpstark spelare som kan användas både som högerback och mittback. Han har gjort det väldigt bra under lång tid i Värnamo, så det känns spännande nu när han är klar för oss.