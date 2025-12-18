Officiellt: Keita Kosugi lämnar Djurgården

Djurgården genomför en av sina största affärer någonsin.

Vänsterbacken Keita Kosugi säljs till tyska Eintracht Frankfurt.

Foto: Bildbyrån

Det står nu klart att Djurgården och Eintracht Frankfurt har kommit överens om en övergång för Keita Kosugi. Den 20-årige vänsterbacken fortsätter därmed karriären i Bundesliga, där Frankfurt tillhör lagen som spelar i Champions League.

– Vi har haft en bra och seriös dialog med Eintracht Frankfurt under flera veckor. Det är en välorganiserad klubb och den här affären är vår näst största försäljning genom tiderna, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson i ett uttalande på Djurgårdens hemsida.

Övergången innebär att Kosugi nu kliver vidare efter tiden i Djurgården, där han etablerade sig som en viktig spelare.



– Jag vill ta tillfället i akt att tacka Djurgården för de senaste två åren. Den här klubben har gett mig möjlighet att utvecklas, inte bara som fotbollsspelare utan också som person, säger han till klubbens hemsida och avslutar:

– Mitt hjärta kommer alltid att tillhöra Djurgården. Tack för allt! Arigato!

Endast Lucas Bergvalls övergång till Tottenham Hotspur i februari 2024 har genererat en större försäljning för Djurgården.

Kosugi har noterats för 62 tävlingsmatcher i Djurgården-tröjan. I Eintracht Frankfurt blir Kosugi lagkamrat med svenskarna Hugo Larsson och Love Arrhov.





