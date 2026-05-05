Officiellt: Kiwior lämnar Arsenal permanent

Jakub Kiwior lämnar Arsenal permanent.

Han köps loss av FC Porto.

Efter en säsong på lån till FC Porto står det nu klart att Jakub Kiwior inte återvänder till Arsenal. FC Porto meddelar nämligen att klubben utnyttjar köpoptionen i avtalet.

Övergången uppges vara värd omkring 22 miljoner euro, motsvarande cirka 240 miljoner kronor. Försvararen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030.

Kiwior anslöt till Arsenal inför säsongen 2022/2023 och gjorde totalt 68 matcher i klubben.



Under den gångna säsongen har han varit en nyckelspelare i Porto, där han varit ordinarie i backlinjen. I helgen var han med och säkrade ligatiteln i Portugal för FC Porto.