Officiellt: Kjetselberg återvänder till Rosengård

Joel Kjetselberg fick sparken av FC Rosengård i september.

Nu är han tillbaka som huvudtränare.

– Jag är väldigt taggad, säger Kjetselberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård hade en tuff säsong i fjol. I september sparkade man dåvarande huvudtränare Joel Kjetselberg och ersatte med Martin Qvarmans Möller. Rosengård slutade på en elfteplats i damallsvenskan och säkrade kontraktet.

Nu står det klart att Kjetselberg är tillbaka som ny chefstränare i Skåneklubben.

– Jag känner mig otroligt hungrig! 2025 var en speciell säsong på många sätt och vis. Jag har reflekterat mycket kring den, men håller för mig själv vad jag kom fram till. Nu är vi här och jag är väldigt taggad för säsongen 2026, säger han på Rosengårds hemsida.

Fotbollschefen Caroline Seger:

– Joel är en superkompetent tränare. Han har en fotbollshjärna som få tränare besitter. Dessutom är han en väldigt bra och mycket omtyckt person. Jag har ju själv haft honom som tränare och vet vad han går för.

Kjetselberg var med och tog Rosengård till ett SM-guld 2024.