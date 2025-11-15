Officiellt: Lagkaptenen stannar i AIK – ”Än är vi inte klara”

Jennie Nordin stannar i AIK.

Det meddelar klubben under lördagen.

– Jag älskar att representera AIK och ser fram emot att bygga vidare på det vi har påbörjat och bidra med det jag kan för att vi ska nå våra mål. Än är vi inte klara, säger Jennie Nordin via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

AIK och Jennie Nordin väljer att förlänga lagkaptenens avtal. Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2026.

– Vi är otroligt glada att Jennie fortsätter i AIK. Hon har visat både på och utanför planen vad det innebär att bära kaptensbindeln i den här klubben. Med hennes ledarskap och vår gemensamma vilja att ta nästa steg, ser vi fram emot ett nytt år där AIK ska kliva närmare toppen, AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.

Lagkapten och fanbärare Jennie Nordin säger följande om sitt beslut.

– Att förlänga ett år till känns helt rätt. Jag älskar att representera AIK och ser fram emot att bygga vidare på det vi har påbörjat och bidra med det jag kan för att vi ska nå våra mål. Än är vi inte klara, säger Jennie Nordin.

Nordin gjorde AIK-debut under säsongen 2010 och hon har hittills spelat 173 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan.